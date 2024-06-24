Суд отправил под домашний арест основателя "Русских фондов" Васильева

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Тверской суд Москвы отправил под домашний арест Сергея Васильева, который является вторым совладельцем инвестгруппы "Русские фонды", сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя судебной инстанции.

"Васильеву избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца, до 23 сентября 2024 года", – рассказал собеседник журналистов.

В суде уточнили, что под домашний арест также был отправлен совладелец инвестгруппы Константин Бейрит.

Мера пресечения для каждого из них была избрана в рамках дела, возбужденного в отношении экс-президента холдинга АФК "Система" Евгения Новицкого, уточнили в судебной инстанции.

О задержании Васильева и Бейрита стало известно ранним утром 24 июня. Новицкий же был задержан 20 июня в рамках расследования уголовного дела экономического характера. Спустя некоторое время Тверской суд Москвы принял решение об отправке бизнесмена под домашний арест.

Новицкому вменяются шесть преступлений по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Следователи полагают, что бизнесмен и иные лица, договорившись о преступлении заранее, похитили средства у АО "НПФ "Урал ФД". По данным следствия, они также присвоили пенсионные резервы и накопления организации, перечисленные в качестве оплаты за ценные бумаги.

