Суд отправил бизнесмена Новицкого под домашний арест

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Тверской суд Москвы отправил экс-президента холдинга АФК "Система" Евгения Новицкого под домашний арест. Об этом заявили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Его обвиняют в совершении шести преступлений по статье о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Новицкий и иные лица, предварительно сговорившись, похитили средства у АО "НПФ "Урал ФД", а также пенсионные резервы и накопления организации, которые были перечислены в качестве оплаты за ценные бумаги.

В результате суд, удовлетворив ходатайство следствия, отправил Новицкого под домашний арест до 20 августа и установил на период прохождения ареста определенные запреты и ограничения.

Вместе с ним под домашний арест отправлены еще два человека – индивидуальный предприниматель из Подмосковья Олег Мезенцев и Илларионова Ольга.

Накануне стало известно, что Новицкого задержали в связи с расследованием уголовного дела экономического характера. По данным СМИ со ссылкой на правоохранителей, оперативники задержали Новицкого вечером 20 июня в его доме. Перед этим они осмотрели его жилище.

