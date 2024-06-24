РБК: основатель "Русских фондов" Васильев задержан по делу бизнесмена Новицкого

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Силовики задержали председателя совета директоров и совладельца инвестиционной группы "Русские фонды" Сергея Васильева в Тверской области. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники на финансовом рынке.

Кроме того, по информации издания, также был задержал директор группы Константин Бейрит. В материале уточнили, что задержание может быть связано с делом экс-президента холдинга АФК "Система" Евгения Новицкого.

Новицкого задержали 20 июня в связи с расследованием уголовного дела экономического характера. Позже Тверской суд Москвы отправил бизнесмена под домашний арест.

Его обвиняют в совершении шести преступлений по статье о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Новицкий и иные лица, предварительно сговорившись, похитили средства у АО "НПФ "Урал ФД", а также пенсионные резервы и накопления организации, которые были перечислены в качестве оплаты за ценные бумаги.