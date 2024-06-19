РБК: экс-совладелец "Трансфин-М" и "СГ-Транс" Тайчер задержан в Москве

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Экс-совладельца лизинговых компаний "Трансфин-М" и "СГ-Транс" Алексея Тайчера задержали в Москве. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники на транспортном рынке.

По данным осведомленных источников, задержание Тайчера произошло утром 18 июня. Параллельно с этим проходили обыски и выемка документов в "СГ-Транс". Как сообщил один из собеседников издания, по этому же делу были задержаны еще пять человек.

Ранее суд в Орле отправил под домашний арест первого вице-мэра города Вадима Ничипорова, которого обвиняют в превышении должностных полномочий.

До этого гендиректор производителя консервированной фасоли для салатов Анатолий Шин был задержан по делу о массовом отравлении в РФ. Правоохранители также провели обыски в офисе гендиректора фирмы ООО "Савон-К".