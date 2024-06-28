Новости мира: рейд против уличной торговли провели в столице Армении

В Армении провели рейд против уличной торговли. Власти вместе с полицией штрафовали нарушителей, конфисковывали арбузы, дыни и бананы. Некоторые торговцы оказали сопротивление, что переросло в драку. По словам властей, проблема с незаконной торговлей стоит остро, а рейды в Ереване будут продолжаться.

В США часть футбольного поля неожиданно провалилось под землю. Этот момент запечатлели камеры наблюдения. На месте образовалась воронка диаметром 30 метров. Чуть позже выяснилось, что под полем находится шахта. Ее оператор заявил, что просела земля.

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