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Новости

28 июня, 09:30

Происшествия

Новости регионов: прокуратура даст оценку пожарной безопасности на складе в Ярославле

Новости регионов: прокуратура даст оценку пожарной безопасности на складе в Ярославле

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Ярославская областная прокуратура даст оценку пожарной и промышленной безопасности на обувном складе, где произошел крупный пожар 27 июня. Пламя распространилось на пять тысяч квадратных метров. Боролись с ним 40 пожарных и 12 единиц техники. В здании частично обрушилась кровля.

Во Владивостоке со дна моря подняли русалку. Знаменитая скульптура украшала набережную с 2003 года, потом в 2010 году ее смыло в море, где она пролежала 14 лет. Теперь ее почистят от ила, восстановят отломанные детали и поселят в городском парке на выставке советских скульптур.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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