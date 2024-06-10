"Безопасный город": суд арестовал солиста группы "Пасека" за нападение с ножом

Измайловский суд арестовал солиста группы "Пасека" Романа Медведкина за нападение с ножом на Арсения Щельцина и Ивана Позднякова.

Уточняется, что мужчина вступил в конфликт с прохожими, а потом бросился на них с ножом.

Подробнее – в программе "Безопасный город".