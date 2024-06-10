10 июня, 21:35Происшествия
"Безопасный город": суд арестовал солиста группы "Пасека" за нападение с ножом
Измайловский суд арестовал солиста группы "Пасека" Романа Медведкина за нападение с ножом на Арсения Щельцина и Ивана Позднякова.
Уточняется, что мужчина вступил в конфликт с прохожими, а потом бросился на них с ножом.
Подробнее – в программе "Безопасный город".
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