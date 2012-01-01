Риелтор Шмелев назвал примерную стоимость особняка Александра Градского в Подмосковье

Третья жена Александра Градского Ольга продолжает борьбу за часть наследства музыканта. В браке с артистом она прожила 21 год и теперь требует половину имущества, которое они нажили за это время. Однако пока бывшая жена исполнителя проигрывает суды его вдове Марине Коташенко и собственным детям. На какие богатства претендует Ольга Градская и что о дележке наследства думают в Сети, расскажем в материале Москвы 24.

Дело может затянуться

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Борьба за наследство между близкими Александра Градского, который скончался 28 ноября 2021 года в возрасте 72 лет, началась в мае 2022-го. Она стала возможной, так как артист не успел оставить завещание, рассказывала изданию StarHit двоюродная сестра артиста Наталья.

По данным СМИ, у Градского осталось в том числе девять земельных участков, коммерческая и жилая недвижимость в центре столицы и минимум пять автомобилей. Общая стоимость активов, по оценкам экспертов, может составлять от 400 миллионов до миллиарда. Как рассказал телеканалу Москва 24 риелтор Владимир Шмелев, один только особняк Градского в Подмосковье тянет на серьезную сумму.





Владимир Шмелев риелтор Если мы берем дом Александра Борисовича в Новоглаголеве, рыночная стоимость объектов подобного уровня начинается от 150 миллионов рублей. Если говорить о коммерческой недвижимости, расположенной в центре Москвы, как правило, цена за квадратный метр таких объектов начинается от 500 тысяч рублей.

Музыкант был женат четыре раза, и если первые две супруги ни на что не претендуют, остальные пытаются доказать свое право на наследство. Изначально в права должны были вступить двое взрослых детей Градского от третьей супруги Ольги, с которой он прожил с 1980 по 2001 год, и вдова музыканта Марина Коташенко, от которой у него два несовершеннолетних ребенка. Первым отошел загородный особняк, вторым – квартира в центре Москвы и еще один дом исполнителя.

Однако Ольга Градская, которая по закону не является прямой наследницей, потребовала половину нажитого в браке с артистом имущества, исключив его из состава наследуемого, сообщали в суде. В частности, бывшая жена хотела получить несколько нежилых помещений и земельных участков, а также жилое и нежилое здание. Иск она подала не только к Коташенко, но и собственным детям.

В октябре 2023 года Тверской суд Москвы отказал третьей жене музыканта в ее требованиях, однако она продолжает борьбу. Но итоговое разрешение спора может затянуться, сообщила телеканалу Москва 24 юрист Юлия Нитченко.





Юлия Нитченко юрист Все решения, которые есть на сегодняшний момент, на сегодняшний день обжалуются. Окончательный вердикт в таких ситуациях выносит Верховный суд, но, насколько мне известно, ни по одному спору до него дело пока не дошло. А Верховный суд, кстати, может отменить все предыдущие решения и вынести новое либо направить дело на новое рассмотрение.

При этом пока родственники решают вопросы с наследством Градского, его могила до сих пор не обустроена должным образом, сообщил "Московский комсомолец". По данным издания, на кладбище не установлен памятник и отсутствует ограда. В свою очередь, дети Градского на телевизионных ток-шоу объясняли отсутствие памятника его дороговизной и тем, что не могут договориться о самом проекте с вдовой артиста.

"Это подло по отношению к Александру Градскому"

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Пользователи соцсетей при обсуждении ситуации вокруг наследства Александра Градского разделились на два лагеря. Одни посчитали, что все имущество нужно разделить между пятью наследниками, в то время как вторые поддержали требования третьей супруги певца.

Противники Ольги Градской убеждены, что бывшая жена уже получила "свое" при разводе.





Ольга пользовательница соцсетей Правильно суд отказал, она никаких прав не имеет, так как при разводе имущество уже было поделено. Права на наследство есть только у детей и последней жены.

Сторонники же, в свою очередь, уверены, что третья супруга тоже заслуживает собственность композитора.

"Они с Ольгой столько всего прошли. Она тоже была частью его жизни, хоть и прошлой... Мне кажется, несправедливо лишать ее наследства", – добавила Светлана.

При этом многие посчитали наследственные разборки неуважительными к памяти Градского. Некоторые даже обвинили родственников в "подлости".





Сергей пользователь соцсетей Он прекрасный певец, которого я люблю слушать с детства. Он эти средства заработал своим талантом, а родня пусть свои зарабатывает, делить наследство с таким шумом на всю страну – это подло по отношению к Александру Градскому.

"Господи, куда катится мир, 400 миллионов не смогли поделить, как будто три копейки. Сколько людям надо? У них что, три жизни?", – поделилась Елена.

"Я бы поделилась не только с родственниками, но и друзьям дала суммы небольшие. Это очень большие деньги", – добавила Светлана.

В комментариях люди также призвали задумываться о наследстве: по их мнению, всех этих споров можно было избежать, если бы Градский написал завещание заранее.

