Риелтор Шмелев назвал примерную стоимость особняка Александра Градского в Подмосковье

Третья жена Александра Градского Ольга продолжает борьбу за часть наследства музыканта. В браке с артистом она прожила 21 год и теперь требует половину имущества, которое они нажили за это время. Однако пока бывшая жена исполнителя проигрывает суды его вдове Марине Коташенко и собственным детям. На какие богатства претендует Ольга Градская и что о дележке наследства думают в Сети, расскажем в материале Москвы 24.
Дело может затянуться
Борьба за наследство между близкими Александра Градского, который скончался 28 ноября 2021 года в возрасте 72 лет, началась в мае 2022-го. Она стала возможной, так как артист не успел оставить завещание, рассказывала изданию StarHit двоюродная сестра артиста Наталья.
По данным СМИ, у Градского осталось в том числе девять земельных участков, коммерческая и жилая недвижимость в центре столицы и минимум пять автомобилей. Общая стоимость активов, по оценкам экспертов, может составлять от 400 миллионов до миллиарда. Как рассказал телеканалу Москва 24 риелтор Владимир Шмелев, один только особняк Градского в Подмосковье тянет на серьезную сумму.
Музыкант был женат четыре раза, и если первые две супруги ни на что не претендуют, остальные пытаются доказать свое право на наследство. Изначально в права должны были вступить двое взрослых детей Градского от третьей супруги Ольги, с которой он прожил с 1980 по 2001 год, и вдова музыканта Марина Коташенко, от которой у него два несовершеннолетних ребенка. Первым отошел загородный особняк, вторым – квартира в центре Москвы и еще один дом исполнителя.
Однако Ольга Градская, которая по закону не является прямой наследницей, потребовала половину нажитого в браке с артистом имущества, исключив его из состава наследуемого, сообщали в суде. В частности, бывшая жена хотела получить несколько нежилых помещений и земельных участков, а также жилое и нежилое здание. Иск она подала не только к Коташенко, но и собственным детям.
В октябре 2023 года Тверской суд Москвы отказал третьей жене музыканта в ее требованиях, однако она продолжает борьбу. Но итоговое разрешение спора может затянуться, сообщила телеканалу Москва 24 юрист Юлия Нитченко.
При этом пока родственники решают вопросы с наследством Градского, его могила до сих пор не обустроена должным образом, сообщил "Московский комсомолец". По данным издания, на кладбище не установлен памятник и отсутствует ограда. В свою очередь, дети Градского на телевизионных ток-шоу объясняли отсутствие памятника его дороговизной и тем, что не могут договориться о самом проекте с вдовой артиста.
"Это подло по отношению к Александру Градскому"
Пользователи соцсетей при обсуждении ситуации вокруг наследства Александра Градского разделились на два лагеря. Одни посчитали, что все имущество нужно разделить между пятью наследниками, в то время как вторые поддержали требования третьей супруги певца.
Противники Ольги Градской убеждены, что бывшая жена уже получила "свое" при разводе.
Сторонники же, в свою очередь, уверены, что третья супруга тоже заслуживает собственность композитора.
"Они с Ольгой столько всего прошли. Она тоже была частью его жизни, хоть и прошлой... Мне кажется, несправедливо лишать ее наследства", – добавила Светлана.
При этом многие посчитали наследственные разборки неуважительными к памяти Градского. Некоторые даже обвинили родственников в "подлости".
"Господи, куда катится мир, 400 миллионов не смогли поделить, как будто три копейки. Сколько людям надо? У них что, три жизни?", – поделилась Елена.
"Я бы поделилась не только с родственниками, но и друзьям дала суммы небольшие. Это очень большие деньги", – добавила Светлана.
В комментариях люди также призвали задумываться о наследстве: по их мнению, всех этих споров можно было избежать, если бы Градский написал завещание заранее.