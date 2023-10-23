Суд отказал третьей жене Градского в праве на наследство

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Тверской суд Москвы отказал третьей жене умершего народного артиста РФ Александра Градского Ольге Градской (Фартышева) по иску о праве на долю наследства имущества певца. Об этом РИА Новости заявили в суде.

Градская направила иск в суд к вдове исполнителя Марине Коташенко и своим же детям Марии и Даниилу еще в прошлом году. Она требовала признать общим имуществом земельные участки, жилое и нежилое здания, а также помещения. При этом истец просила отдать половину нажитого в браке с певцом имущества и признать за ней право на собственность.

Ольга была в браке с Александром с 1980 по 2001 год.

Народный артист РФ Градский умер 28 ноября 2021 года в возрасте 72 лет.

Ранее вдова народного артиста РФ Александра Градского Марина Коташенко-Градская заявила в полицию об ограблении ее дома в деревне Новоглаголево. Уточняется, что из дома украли посуду, стулья и проектор.

"Московский патруль": суд вынес приговор участнику нападения на вдову Градского