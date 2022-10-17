Суд вынес приговор участнику нападения на вдову Градского

Наро-Фоминский суд вынес приговор участнику нападения на вдову Александра Градского Марину Коташенко. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет и два месяца.

Суд учел, что мужчина уже был судим. Следствию удалось доказать, что он нашел машину и устроил на ней аварию с автомобилем Коташенко. Позже к месту ДТП приехали другие участники преступной группы. В итоге у семьи Градских украли более 99 миллионов рублей.

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