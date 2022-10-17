17 октября, 21:35Происшествия
"Московский патруль": Мосгорсуд рассмотрит дело об убийстве школьницы из Тюмени
Мосгорсуд займется рассмотрением уголовного дела об убийстве 8-летней школьницы из Тюмени.
Настю Муравьеву убили летом 2021 года. По подозрению в жестокой расправе был задержан местный житель Виталий Бережной. У следствия оказалось достаточно улик против него.
Бережному в Тюмени должны были вынести приговор, но решение не было принято: на процессе распустили присяжных.
Почему Верховный суд России решил передать материалы в другой регион? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль