"Московский патруль": Мосгорсуд рассмотрит дело об убийстве школьницы из Тюмени

Мосгорсуд займется рассмотрением уголовного дела об убийстве 8-летней школьницы из Тюмени.

Настю Муравьеву убили летом 2021 года. По подозрению в жестокой расправе был задержан местный житель Виталий Бережной. У следствия оказалось достаточно улик против него.

Бережному в Тюмени должны были вынести приговор, но решение не было принято: на процессе распустили присяжных.

Почему Верховный суд России решил передать материалы в другой регион? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

