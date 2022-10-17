Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

17 октября, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": Мосгорсуд рассмотрит дело об убийстве школьницы из Тюмени

"Московский патруль": Мосгорсуд рассмотрит дело об убийстве школьницы из Тюмени

"Московский патруль": суд вынес приговор участнику нападения на вдову Градского

Суд вынес приговор участнику нападения на вдову Градского

Новости часа: Собянин заявил о выполнении плана по частичной мобилизации в Москве

Басманный суд арестовал троих россиян по делу о теракте на Крымском мосту

Новости часа: арест пятерых фигурантов дела о теракте на Крымском мосту

Суд арестовал пять подозреваемых в теракте на Крымском мосту

"Московский патруль": вероятный киллер Мавриди закрыл лицо нарисованной маской на суде

"Московский патруль": 58-летнего мужчину осудили за стрельбу по самолету

Водителя Ксении Собчак признали виновным в смертельном ДТП

Мосгорсуд займется рассмотрением уголовного дела об убийстве 8-летней школьницы из Тюмени.

Настю Муравьеву убили летом 2021 года. По подозрению в жестокой расправе был задержан местный житель Виталий Бережной. У следствия оказалось достаточно улик против него.

Бережному в Тюмени должны были вынести приговор, но решение не было принято: на процессе распустили присяжных.

Почему Верховный суд России решил передать материалы в другой регион? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Московский патруль
судыпроисшествиявидеоАлександра ИвановаОльга Журенкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика