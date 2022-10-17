Движение автобусов началось по Крымскому мосту

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

В понедельник, 17 октября, по Крымскому мосту запустили движение автобусов, сообщает ТАСС со ссылкой на Минтранс РФ.

"Автобусы начали следовать в оба направления сегодня утром. Напомним, что ранее автобусы направлялись на паромную переправу. Теперь для пассажирских перевозок по Крымскому мосту помимо проезда на легковом транспорте, на пригородных поездах и поездах дальнего следования, стали доступны поездки на автобусах", – говорится в сообщении.

Ранее правительство постановило завершить работы по восстановлению Крымского моста не позднее 1 июля 2023 года. Согласно документу, проведением восстановительных работ займется ООО "Нижнеангарсктрансстрой".

Утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, что повлекло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате ЧП были разрушены для автомобильных пролета моста.

Владимир Путин заявил, что взрыв на Крымском мосту был организован и осуществлен украинскими спецслужбами. Эту версию позже подтвердили сотрудники ФСБ России, назвав организатором теракта на Крымском мосту ГУ разведки Минобороны Украины во главе с руководителем Кириллом Будановым.

13 октября стало известно, что движение электропоездов по Крымскому мосту полностью восстановили.



На Крымском мосту могут запустить движение грузовиков

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