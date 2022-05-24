Суд рассмотрит дело против Мавриди и его сообщников

Фото: телеграм-канал "Следком"

Суд рассмотрит уголовное дело против Александра Мавриди и его сообщников. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

В зависимости от роли и степени участия в преступлении семерых мужчин обвиняют в убийстве, похищении человека, вымогательстве, легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, незаконном лишении свободы, незаконном обороте оружия и побеге из-под стражи.

"По версии следствия, в период с июля 2018 года по ноябрь 2020 года злоумышленник совместно с сообщниками похитили и незаконно удерживали в различных местах городского округа Троицк города Москвы и Московской области мужчину с целью вымогательства имущества в особо крупном размере", – говорится в сообщении.

С помощью насилия обвиняемые заставили потерпевшего подписать доверенности на отчуждение имущества на общую сумму более 71 миллиона рублей. Для отмывания средств сообщники продали недвижимость добросовестным покупателям.

Осенью 2020 года один из обвиняемых вместе с соучастником организовали убийство предпринимателя. Они заранее отыскали арбалет, перчатки и маски, распределили роли. 1 ноября злоумышленники приехали к дому в деревне Аносино городского округа Истра и проникли в баню.

"Один из соучастников применил насилие к женщине, связал ее и оттащил в соседнее помещение, далее в продолжение преступного умысла обвиняемый произвел один выстрел из арбалета в область грудной клетки мужчины, а также нанес не менее четырех ударов кочергой по голове потерпевшего. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия", – говорится в сообщении.

В августе 2021 года обвиняемые сбежали из изолятора временного содержания в Истре. Их местонахождение установили через несколько дней. В ходе обысков в автомобиле одного из злоумышленников нашли самодельные пистолет и револьвер.

Ранее замглавы первого управления по расследованию особо важных дел подмосковного главка СК РФ Руслан Юсупов рассказал, что инициаторами побега из ИВС в Истре был не Александр Мавриди, а его четверо сообщников из соседней камеры. По его словам, Мавриди изначально не был знаком с остальными участниками побега, но все-таки смог сблизиться с ними, а позже – уговорить руководство изолятора перевести его в камеру к будущим сообщникам.

