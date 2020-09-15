СК проверяет информацию о стрельбе из ружья по самолету в Подмосковье

12:57
Фото: телеграм-канал "Авиадиспетчер"
Следователи проверяют информацию о стрельбе по легкомоторному самолету в Подмосковье, передает Агентство "Москва".
СМИ сообщали, что инцидент произошел 14 сентября в деревне Шевлино близ Солнечногорска. Отмечалось, что якобы мужчина выстрелил из ружья по легкомоторному самолету, в результате чего у воздушного судна появились повреждения.
Организована доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
По данным телеграм-каналов, стрельбу по самолету Piper PA-28 Cherokee открыл 57-летний пенсионер.
Ранее стрельба произошла в одном из магазинов на юге Москвы. В него вошли двое неизвестных, которые планировали украсть товар. По предварительной версии, выстрелы произвели из травматического пистолета после того, как сотрудники магазина попытались помешать злоумышленникам.
Жители севера Москвы наблюдали кружащий в небе вертолет в течение недели
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