СК проверяет информацию о стрельбе из ружья по самолету в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Авиадиспетчер"

Следователи проверяют информацию о стрельбе по легкомоторному самолету в Подмосковье, передает Агентство "Москва".

СМИ сообщали, что инцидент произошел 14 сентября в деревне Шевлино близ Солнечногорска. Отмечалось, что якобы мужчина выстрелил из ружья по легкомоторному самолету, в результате чего у воздушного судна появились повреждения.

Организована доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

По данным телеграм-каналов, стрельбу по самолету Piper PA-28 Cherokee открыл 57-летний пенсионер.

Ранее стрельба произошла в одном из магазинов на юге Москвы. В него вошли двое неизвестных, которые планировали украсть товар. По предварительной версии, выстрелы произвели из травматического пистолета после того, как сотрудники магазина попытались помешать злоумышленникам.

