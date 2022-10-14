"Московский патруль": в магазине на юго-востоке Москвы нашли контрафактный алкоголь

Общественники и полицейские обнаружили крупную партию спиртных напитков сомнительного качества в магазине на юго-востоке столицы. На него давно жалуются жители района Текстильщики.

Сотрудники торговой точки не смогли предъявить ни лицензию на продажу алкоголя, ни документы, подтверждающие происхождение товара. Удастся ли привлечь к ответственности недобросовестных коммерсантов? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.