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Новости

14 октября, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": в магазине на юго-востоке Москвы нашли контрафактный алкоголь

"Московский патруль": в магазине на юго-востоке Москвы нашли контрафактный алкоголь

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Общественники и полицейские обнаружили крупную партию спиртных напитков сомнительного качества в магазине на юго-востоке столицы. На него давно жалуются жители района Текстильщики.

Сотрудники торговой точки не смогли предъявить ни лицензию на продажу алкоголя, ни документы, подтверждающие происхождение товара. Удастся ли привлечь к ответственности недобросовестных коммерсантов? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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