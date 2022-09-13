Пожар на складе в Курске локализовали на площади 800 квадратных метров

Фото: vk.com/ГУ МЧС России по Курской области

Спасатели локализовали возгорание в складском помещении на Магистральном проезде в Курске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ГУ МЧС по региону.

"Огонь распространился на площадь 800 квадратных метров. Пожар уже локализован", – рассказали в ведомстве.

Возгорание произошло во вторник на кровле складского помещения "Центрметаллснаб". Изначально огонь распространился по площади в 200 квадратных метров.

В тушении возгорания принимают участие 63 спасателя и 18 единиц техники, из которых МЧС России направили 32 человека и 9 единиц техники.