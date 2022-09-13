Возгорание произошло на складе в Курске

Фото: 46.mchs.gov.ru

Складское помещение загорелось в Магистральном проезде в Курске. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

"Возгорание произошло на территории складского помещения "Центрметаллснаб", на месте работают пожарно-спасательные подразделения. Площадь пожара – 200 квадратных метров", – рассказали в ведомстве.

Горит кровля здания. По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее пожар произошел на складе с пластиковой крошкой в Волоколамске в Подмосковье. Отмечалось, что площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров. На улице вблизи объекта горела пластиковая крошка на площади 500 квадратных метров.

По данным МЧС, пострадавших в результате пожара нет. Позже в ведомстве сообщили, что возгорание удалось локализовать.

