Детская площадка загорелась на севере Москвы

Фото: телеграм-канал “Агентство "Москва"

Пожар произошел на детской площадке на севере столицы, сообщили в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Москве.

"Поступила информация о возгорании на улице Тимирязевской, доме 8, корпусе 2, где на придомовой территории происходило горение пластика на детской площадке", – рассказали Агентству "Москва" в ведомстве.

Открытое горение удалось ликвидировать в 14:11.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Сергиевом Посаде на площади 2 тысячи квадратных метров произошло возгорание ангара мебельного комбината.

В ангаре располагается цех по производству мебели. В результате инцидента эвакуированы 12 человек, устанавливаются причины произошедшего.

