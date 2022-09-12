Возгорание произошло на складе с пластиковой крошкой в Волоколамске

Фото: МЧС РФ

На складе с пластиковой крошкой в Волоколамске в Подмосковье произошло возгорание. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ.

"В 05:54 по московскому времени от очевидца (охрана объекта) поступило сообщение о пожаре в нежилом здании (склад) по адресу: городской округ Волоколамск, Северное шоссе, дом 4", – сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что площадь возгорания составляет 1,5 тысячи квадратных метров. На улице вблизи объекта горит пластиковая крошка на площади 500 квадратных метров, добавили в ведомстве.

По данным МЧС, пострадавших в результате пожара нет.

Позже в ведомстве сообщили, что возгорание удалось локализовать.

"В 08:50 по московскому времени локализация пожара на площади 2 500 квадратных метров", – заявили в министерстве.

Ранее в Уфе загорелся ТЦ "Меркурий". Площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС.

Уточнялось, что огонь перекинулся на кровлю здания. Для ликвидации пожара использовали автоматические коленчатые подъемники.

