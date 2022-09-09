Площадь пожара в ТЦ "Меркурий" в Уфе составляет 1,5 тыс квадратных метров – МЧС

Фото: телеграм-канал "112"

Площадь пожара в ТЦ "Меркурий" в Уфе составляет 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ.

"Площадь пожара составляет 1,5 тысячи квадратных метров", – сообщили в ведомстве.

По данным МЧС РФ, огонь перекинулся на кровлю здания.

"Для ликвидации пожара используются автоматические коленчатые подъемники", – проинформировали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что рынок загорелся в Сигнальном проезде на севере Москвы. Пожар удалось локализовать на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Уточнялось, что свыше 150 человек и 42 единицы техники были задействованы в ликвидации огня.

До этого возгорание произошло на рынке в городе Волжском Волгоградской области. Пожар локализовали на площади 7 тысяч квадратных метров. Сообщалось, что в результате возгорания пострадавших не было.