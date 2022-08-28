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Происшествия

19:55

Пожар на рынке в Волжском локализован на площади 7 тыс квадратных метров – МЧС

происшествиярегионыпожар

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Возгорание на рынке в городе Волжском Волгоградской области удалось локализовать на площади 7 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

"В 19:35 пожар на рынке в городе Волжском локализован на площади 7 тысяч квадратных метров. Проводится проливка и разборка конструкций", – уточнили в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что в результате пожара пострадавших нет.

Кроме того, в МЧС подчеркнули, что пожар на рынке не несет угрозы для близлежащих зданий. По данным ведомства, возгорание в доме недалеко от рынка никак не связано с пожаром. Причину возгорания будут устанавливать.

"На балконе многоэтажного дома, расположенного недалеко от рынка, загорелись домашние вещи, причину пожара будут устанавливать. Но это никак не связано с пожаром на рынке. Это два разных объекта, два разных пожара", – добавили в МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на рынке в доме 61Б по улице 40 лет Победы. Загорелась кровля торгового помещения. Возгорание произошло на площади 700 квадратных метров.

Сотрудников и покупателей эвакуировали с территории возгорания. В МЧС РФ заявили, что для тушения возгорания будут увеличивать силы и средства.

Возгорание на рынке в Волгоградской области достигло площади 7 тыс квадратных метров

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