Шесть человек спасли при пожаре в доме на юге столицы

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Во время пожара на юге Москвы спасены 6 человек, один человек пострадал, сообщили в столичном ГУ МЧС.

"В ходе работ по ликвидации пожара было спасено 6 человек (всех спасенных передали медикам для осмотра и оказания помощи). К сожалению, в результате пожара пострадал 1 человек", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что возгорание произошло в квартире жилого дома на улице Красного Маяка. Общая площадь пожара составила порядка 30 квадратных метров.

Отмечается, что к 17:01 по московскому времени пожар удалось полностью потушить.



Ранее сообщалось, что дом загорелся на Кировоградской улице на юге Москвы.

Уточнялось, что возгорание произошло в одной из квартир многоэтажного дома возле станции столичного метро "Пражская".