Автомобиль загорелся на стоянке на юго-западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Легковой автомобиль, припаркованный в ряду других машин, загорелся на стоянке на улице Обручева в Москве. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС сообщает Агентство "Москва".

Уточняется, что площадь пожара составила 6 квадратных метров. От огня пострадали два соседних автомобиля. На них оплавились пластиковые элементы.

По данным ведомства, пострадавших нет. В настоящее время устанавливаются причины возгорания.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на автостоянке возле жилого дома на Кустанайской улице. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Огонь полностью уничтожил девять автомобилей.

Позднее правоохранители задержали подозреваемого в причастности к пожару на парковке. В ходе допроса он сообщил, что хотел слить бензин из автомобилей для последующей продажи, однако в процессе перелива в проводке одной из машин произошло короткое замыкание, которое привело к воспламенению пластиковых канистр.