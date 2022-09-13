Около 700 человек вывели из отеля на Олимпийском проспекте из-за пожара

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Примерно 700 человек были эвакуированы из-за пожара в отеле Azimut Moscow Olympic Hotel на Олимпийском проспекте. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным собеседника агентства, возгорание произошло на 6-м этаже отеля.

"Горели вещи и мебель. Прибывшие пожарные потушили возгорание, площадь составила 0,2 квадратного метра", – рассказал источник.

Он уточнил, что в числе эвакуированных также были дети. Постояльцев отеля вывели из здания сотрудники администрации гостиницы после того, как сработала пожарная сигнализация.

Ранее сообщалось, что на складе с пластиковой крошкой в Волоколамске в Подмосковье произошло возгорание. Потушить пожар удалось на площади 2,5 тысячи квадратных метров.

До этого возгорание произошло в ТЦ "Меркурий" в Уфе. Позже стало известно, что пожар локализовали на площади 5,4 тысячи квадратных метров.

