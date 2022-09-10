Пожар в ТЦ "Меркурий" в Уфе локализовали на 5,4 тыс квадратных метров – МЧС

Фото: телеграм-канал МЧС России

Пожарные локализовали возгорание в торговом центре "Меркурий" в Уфе, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

Там уточнили, что пожар локализован на площади 5,4 тысяч квадратных метров.

Уфимский торговый центр "Меркурий" загорелся вечером в пятницу на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Пострадавших нет.

Позже в МЧС сообщили, что пожарные эвакуировали 56 животных из контактного зоопарка в горящем торговом центре. В ведомстве уточнили, что среди спасенных – обезьяны, совы, еноты, лисы и другие. Ни одно животное не пострадало.

До этого сообщалось, что рынок загорелся в Сигнальном проезде на севере Москвы. Пожар удалось локализовать на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Уточнялось, что свыше 150 человек и 42 единицы техники были задействованы в ликвидации огня.