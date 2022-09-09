Пожарные спасли животных из контактного зоопарка в горящем ТЦ в Уфе

Фото: телеграм-канал МЧС России

Пожарные спасли 56 животных из контактного зоопарка в горящем торговом центре в Уфе, сообщает пресс-служба МЧС России в телеграм-канале.

Там уточнили, что среди спасенных – обезьяны, совы, еноты, лисы и другие. Ни одно животное не пострадало.

Уфимский торговый центр "Меркурий" загорелся вечером в пятницу на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что рынок загорелся в Сигнальном проезде на севере Москвы. Пожар удалось локализовать на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Уточнялось, что свыше 150 человек и 42 единицы техники были задействованы в ликвидации огня.

До этого возгорание произошло на рынке в городе Волжском Волгоградской области. Пожар локализовали на площади 7 тысяч квадратных метров. Сообщалось, что в результате возгорания пострадавших не было.