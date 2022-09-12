Пожар произошел в здании поликлиники в Удмуртии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Возгорание кровли главного корпуса в здании поликлиники № 3 произошло в Удмуртии, сообщили РИА Новости в МЧС России.

В ведомстве отметили, что людей в здании на момент возгорания не было. Пожар локализован на площади 400 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что сильное задымление произошло в университетской клинической больнице № 1 имени Миротворцева в Саратове. В результате произошедшего никто не пострадал.