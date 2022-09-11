Пожар произошел в саратовской больнице

Фото: телеграм-канал "ЧП Саратов"

Сильное задымление произошло в университетской клинической больнице № 1 имени Миротворцева в Саратове, сообщил глава регионального Минздрава Олег Костин.

"В хирургическом корпусе (корпус № 1) в подвальном помещении наблюдается сильное задымление. На месте работают пожарные расчеты, производится эвакуация персонала и пациентов", – написал он в своем телеграм-канале.

В настоящее время происходит работа по ликвидации задымления, в результате произошедшего никто не пострадал .

Ранее сообщалось, что уфимский торговый центр "Меркурий" загорелся вечером в пятницу, 9 сентября, на площади 1,5 тысячи квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет.

В МЧС сообщили, что пожарные эвакуировали 56 животных из контактного зоопарка в горящем торговом центре. В ведомстве уточнили, что среди спасенных – обезьяны, совы, еноты, лисы и другие.

Справиться с огнем удалось лишь утром 11 сентября.

