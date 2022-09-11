Пожар в ТРЦ "Меркурий" в Уфе полностью потушен – МЧС

Фото: МЧС России

Пожар в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) "Меркурий" в Уфе полностью потушили, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского ГУ МЧС.

"В 09:19 (07:19 мск) в ТРЦ "Меркурий" объявлена полная ликвидация пожара", – говорится в сообщении.

Уфимский торговый центр "Меркурий" загорелся вечером в пятницу, 9 сентября, на площади 1,5 тысячи квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет. Позже стало известно, что пожар локализовали на площади 5,4 тысячи квадратных метров.

В МЧС сообщили, что пожарные эвакуировали 56 животных из контактного зоопарка в горящем торговом центре. В ведомстве уточнили, что среди спасенных – обезьяны, совы, еноты, лисы и другие. Ни одно животное не пострадало.

