СК заявил о погибших и пострадавших в результате подрыва склада в Белгородской области

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В результате подрыва склада с боеприпасами в Белгородской области из-за обстрела есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Детонация произошла в поселке Октябрьском Белгородского района. О произошедшем сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. После случившегося началась эвакуация местных жителей на безопасное расстояние.

"По предварительным данным, есть погибшие и раненые", – сообщили в ведомстве.

По данным СК, среди погибших в результате подрыва склада есть сотрудники Росгвардии.

После обстрела Октябрьского председатель СК России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело. В ведомстве подчеркнули, что в ходе расследования будут установлены обстоятельства произошедшего, а также лица, причастные к совершению преступлений.

Кроме того, результате украинского обстрела повреждения получили некоторые объекты в Белгороде. В частности, были зафиксированы разрушения в одном из жилых домов. Кроме того, неразорвавшаяся часть снаряда упала на спортивную площадку лицея № 32.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе разговора с российскими пранкерами Вованом и Лексусом признал, что за атаками на территорию Крыма и Белгородской области стоит Киев. Он также заявил, что контрнаступление на южном направлении Киев готовил "в тесном сотрудничестве с партнерами, в первую очередь с США и Великобританией".

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