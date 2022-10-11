"Московский патруль": у вероятного наркокурьера в Москве изъяли почти килограмм мефедрона

Почти килограмм мефедрона изъяли полицейские у вероятного наркокурьера в Москве. Мужчина не пытался спрятать крупную партию синтетического наркотика, а лишь завернул в куртку и положил на заднее сиденье автомобиля.

В Подмосковье полицейские задержали сообщников, которые выращивали коноплю. Чтобы не привлекать внимание посторонних и не зависеть от погоды, они разместили плантацию дома. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.