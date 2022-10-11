Суд арестовал обвиняемого в хулиганстве и стрельбе по полиции на западе Москвы

Фото: Следственный комитет РФ

Суд в Москве арестовал мужчину, обвиняемого в хулиганстве и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов на западе столицы.

"Кунцевским районным судом города Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании обвиняемому в хулиганстве и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов на западе Москвы меры пресечения в виде заключения под стражу", – заявили в пресс-службе ГСУ СК РФ по столице.

Арест обвиняемому установлен на месяц и 29 суток, то есть до 9 декабря 2022 года.

По информации правоохранительных органов, ночью 9 октября мужчина открыл стрельбу из огнестрельного оружия по автомобилям, припаркованным у дома на улице Ярцевской.

Очевидцы инцидента вызвали полицию, после чего обвиняемый выстрелил по патрульной машине, а затем открыл огонь по сотрудникам правопорядка. Один из полицейских получил ранение и был госпитализирован.

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