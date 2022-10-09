Мужчина ранил полицейского на западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москвич ранил полицейского из ружья во время перестрелки в районе Ярцевской улице на западе столицы. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка СК РФ.

"Ночью 9 октября 2022 года вблизи жилого дома <...> произошла стрельба, в результате которой пострадал сотрудник правоохранительных органов. Он госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается помощь", – говорится в сообщении.

Как пишет газета "Известия", полицейские прибыли на вызов местных жителей – те сообщили, что дебошир стреляет из окна по машинам. По прибытии сотрудников правоохранительных органов мужчина открыл огонь и по ним, а также по патрульной машине.

Сотруднику полиции пришлось применить оружие. В результате стрелок был ранен, а затем задержан. Ранения получил и сам сотрудник ППС. Обоим сейчас оказывается медицинская помощь.

Обстоятельства произошедшего выясняют следователи. Опрашиваются свидетели, изучаются записи с камер видеонаблюдения, по месту жительства подозреваемого проводится обыск.

Ранее в Ижевске мужчина пытался поджечь отдел полиции. В результате двое сотрудников правоохранительных органов, пытавшихся остановить злоумышленника, получили ранения.



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