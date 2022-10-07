Мужчина обстрелял машину с ребенком на трассе в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мужчина обстрелял машину с шестилетним ребенком на трассе М-2 "Крым" в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным правоохранителей, неизвестный на Skoda Rapid выстрелил в Kia Magentis в городском округе Подольск. Внутри автомобиля находились родители с шестилетней дочерью.

"В ходе введенного плана "Перехват" стрелявший задержан. Им оказался ранее судимый за кражу мужчина, сейчас он работает прорабом в одной из компаний", – сказал источник.

При осмотре автомобиля полицейские обнаружили и изъяли аэрозольный пистолет "Добрыня" без номера, четыре патрона и одну стреляную гильзу.

Информации о пострадавших не поступало. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее сообщалось, что суд заключил под стражу 58-летнего мужчину, устроившего в московском клубе "16 тонн" стрельбу и ранившего охранника. Мера пресечения избрана до 26 ноября. Пострадавший был доставлен в больницу. СМИ сообщали, что стрелявший скрылся с места ЧП на черном Mercedes с простреленной задней дверью. По словам очевидцев, мужчина находился в нетрезвом виде.



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