Уголовное дело возбудили в отношении устроившего стрельбу около школы в Кузбассе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В отношении мужчины, устроившего стрельбу возле школы № 26 и детского сада "Ромашка" в Междуреченске из охолощенного оружия, возбудили уголовное дело. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу полицейского главка региона.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство").

"Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет 7 лет лишения свободы", – сообщили в ведомстве.

После сообщения о стрельбе мужчину на месте задержала полиция. На допросе он рассказал, что приобрел автомат в интернет-магазине в качестве игрушечного.

До этого суд арестовал мужчину, устроившего стрельбу в столичном баре "16 тонн". Мера пресечения была избрана до 26 ноября.

Уточнялось, что мужчина обвиняется в преступлении, предусмотренном частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство"). Свою вину он не признал.

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