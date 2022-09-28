Сумку, предположительно, с оружием нашли у жилого дома в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сумку, в которой, по предварительным данным, может находиться оружие, нашли на мусорной площадке у жилого дома на Ленинградском шоссе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы Москвы.

"На Ленинградском шоссе на мусорной площадке возле жилого дома найдена бесхозная сумка с предметами, напоминающими оружие", – рассказал представитель служб.

Он отметил, что на место обнаружения подозрительной сумки вызвали взрывотехников. Площадку оцепили.

Ранее на западе столицы около припаркованного автомобиля были обнаружены тела женщины 1992 года рождения и мужчины с огнестрельными ранениями. Оружие, из которого, предположительно, были совершены выстрелы, было найдено на месте преступления.

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