Суд арестовал мужчину, устроившего стрельбу в столичном баре "16 тонн"

27 сентября, 21:14
Фото: телеграм-канал "Столичный СК"
Суд заключил под стражу 58-летнего мужчину, устроившего в московском клубе "16 тонн" стрельбу и ранившего охранника. Мера пресечения избрана до 26 ноября. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.
Уточняется, что мужчина обвиняется в преступлении, предусмотренном частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство"). При этом свою вину он не признал.
В ходе судебного заседания задержанный также попросил об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста.
Ранее стало известно, что один человек был ранен при стрельбе из травматического оружия в результате конфликта возле клуба "16 тонн" в центре столицы. Пострадавший был доставлен в больницу. Представитель правоохранительных органов уточнил, что в результате инцидента пострадал охранник заведения.
СМИ сообщали, что стрелявший скрылся с места ЧП на черном Mercedes с простреленной задней дверью. По словам очевидцев, мужчина находился в нетрезвом виде. Позднее он был задержан.
Момент стрельбы у входа в клуб "16 тонн" попал на видео
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