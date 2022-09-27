Суд арестовал мужчину, устроившего стрельбу в столичном баре "16 тонн"

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Суд заключил под стражу 58-летнего мужчину, устроившего в московском клубе "16 тонн" стрельбу и ранившего охранника. Мера пресечения избрана до 26 ноября. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Уточняется, что мужчина обвиняется в преступлении, предусмотренном частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство"). При этом свою вину он не признал.

В ходе судебного заседания задержанный также попросил об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее стало известно, что один человек был ранен при стрельбе из травматического оружия в результате конфликта возле клуба "16 тонн" в центре столицы. Пострадавший был доставлен в больницу. Представитель правоохранительных органов уточнил, что в результате инцидента пострадал охранник заведения.

СМИ сообщали, что стрелявший скрылся с места ЧП на черном Mercedes с простреленной задней дверью. По словам очевидцев, мужчина находился в нетрезвом виде. Позднее он был задержан.



Момент стрельбы у входа в клуб "16 тонн" попал на видео

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