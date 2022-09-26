Уголовное дело возбудили против стрелявшего в московском клубе

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Против мужчины, устроившего стрельбу в московском клубе "16 тонн", возбудили уголовное дело. Об этом сообщает столичная прокуратура в своем телеграм-канале.

Мужчину обвиняют в покушении на убийство.

"Задержанный 58-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, произвел не менее трех выстрелов из охотничьего гладкоствольного ружья в 27-летнего охранника заведения, ранив его в ногу", – говорится в публикации ведомства.

Отмечается, что сотрудники бара неоднократно делали пьяному мужчине замечания, а затем попросили его уйти. Через некоторое время он вернулся в клуб уже с оружием.

Ранее стало известно, что один человек был ранен при стрельбе из травматического оружия в результате конфликта возле клуба "16 тонн" в центре столицы. Пострадавший был доставлен в больницу.

Представитель правоохранительных органов уточнил, что в результате инцидента пострадал охранник заведения.

СМИ сообщали, что стрелявший скрылся с места ЧП на черном Mercedes с простреленной задней дверью. По словам очевидцев, мужчина находился в нетрезвом виде. Позднее он был задержан.

