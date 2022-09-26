Пьяная ссора могла привести к стрельбе в клубе "16 тонн" в Москве – СМИ

Пьяная ссора могла привести к стрельбе в клубе "16 тонн". Об этом сообщили информагентства. По их данным, конфликт возник между охранником заведения и перебравшим посетителем. Также есть информация, что прозвучало несколько выстрелов.

Первые кадры с места происшествия прислали очевидцы. По последним сообщениям, пострадал один человек. Он получил ранение в бедро. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.