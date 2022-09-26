Соседка рассказала подробности о мужчине, устроившем стрельбу в школе в Ижевске

В понедельник, 26 сентября, мужчина устроил стрельбу в школе № 88 в Ижевске. В результате нападения погибли 15 человек, среди которых не только дети, но также охранники и учителя. Сам стрелок покончил с собой. По факту ЧП возбудили уголовное дело. Рассказываем подробности трагедии.



Бывший выпускник

В столице Удмуртской республики Ижевске 26 сентября произошла трагедия. Вооруженный пистолетами мужчина открыл огонь в школе № 88. В результате нападения погибли 15 человек, еще 24 пострадали. Их состояние оценивается как среднее и тяжелое, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Сам налетчик покончил жизнь самоубийством. Следственный комитет РФ опубликовал кадры с места происшествия. На них запечатлено тело мужчины, одетого в черную одежду. Его лицо закрывает балаклава, а на майке изображена нацистская символика. Судя по кадрам, помимо пистолетов, у стрелка также имелось большое количество патронов. Следователи не обнаружили при нем документы. Однако вскоре им удалось установить личность мужчины.





из сообщения в телеграм-канале СК РФ Следователями СК России установлена личность напавшего на школу в Ижевске. Это Артем Казанцев 1988 года рождения, уроженец города Ижевска, выпускник этой школы.

По словам Бречалова, стрелок находился на учете в психоневрологическом диспансере. По факту ЧП возбудили уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия. Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что мужчина вооружился двумя травматическими пистолетами, однако они были переделаны под стрельбу боевыми патронами. Вместе с тем в Росгвардии уточнили, что налетчик не состоял на учете в ведомстве как владелец оружия.

По данным источника РИА Новости, мужчине организуют посмертную комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил, что стрелок, вероятно, принадлежал к неофашистской организации. Он также отметил, что президент РФ выражает глубокие соболезнования в связи с трагедией.

"Путин глубоко скорбит в связи с гибелью людей, детей в школе, где произошел террористический акт, устроенный лицом, которое, судя по всему, принадлежит к неофашистской организации или группировке", – сказал Песков.

Официальный представитель Кремля также заявил, что меры для обеспечения безопасности учебных заведений предстоит проанализировать на предмет эффективности.

Школа, где произошла трагедия, охранялась силами ЧОП. По словам главы Удмуртии, в учреждении соблюдались все необходимые меры безопасности. В связи с трагедией местные власти объявили в регионе траур по погибшим. Он продлится с 26 по 29 сентября.



"Он сразу же начал стрелять"

Переделанные пистолеты были у напавшего на школу в Ижевске – Хинштейн

Один из учеников десятого класса школы № 88 в Ижевске рассказал журналистам подробности о том, как развивались события. Со слов мальчика, он находился возле вахты, когда в учреждение ворвался стрелок.

"Он зашел молча, я услышал хлопок. Подумал, что это взрыв или пиротехника. А потом увидел пистолет. Я был на расстоянии 20 метров от него", – сообщил подросток в беседе с "Комсомольской правдой".





ученик 10-го класса школы № 88 в Ижевске Он сразу же начал стрелять, без криков, без требований. Сначала выстрелил в охранника, второй выстрел полетел уже в меня. Пуля мне попала в правую часть груди. К счастью, она прошла навылет.

Другие старшеклассники рассказывают, что учителя во время стрельбы попросили всех сидеть очень тихо. "Когда стало известно о нападении, наша учительница закрыла дверь на ключ и мы все переместились в конец класса, сохраняли тишину", – вспоминает одна из школьниц.

По словам учеников, никто сразу не понял, что происходит, так как выстрелы стали звучать во время урока. Школьный врач Елена Ожегова также рассказала, что заперлась и забаррикадировалась в одном из кабинетов, спасаясь от налетчика. Женщина насчитала не меньше 20–30 одиночных выстрелов.

"Я выглянула и поняла, что стреляют и стреляют на поражение. Просто в кабинете закрылась и больше ничего не видела. Слышала только, что постоянно стреляли", – отметила врач.

По данным телеграм-канал Baza, устроивший стрельбу в школе № 88 мужчина жил неподалеку от учебного заведения. Его мать якобы сообщила, что утром видела сына, но тот не делился с ней подобными планами. Вместе с тем "Московский комсомолец" пообщался с соседями налетчика. Одна из местных жительниц рассказала, что тот всегда прятал лицо.





соседка стрелка Он всегда носил черный капюшон, так что его лица было невозможно разглядеть.

"Помню его как очень нелюдимого", – отметила женщина.

Соседка также добавила, что мужчина проживал вместе со своей матерью. По словам женщины, других родственников она не видела.

