Соседка рассказала подробности о мужчине, устроившем стрельбу в школе в Ижевске

В понедельник, 26 сентября, мужчина устроил стрельбу в школе № 88 в Ижевске. В результате нападения погибли 15 человек, среди которых не только дети, но также охранники и учителя. Сам стрелок покончил с собой. По факту ЧП возбудили уголовное дело. Рассказываем подробности трагедии.
Бывший выпускник
В столице Удмуртской республики Ижевске 26 сентября произошла трагедия. Вооруженный пистолетами мужчина открыл огонь в школе № 88. В результате нападения погибли 15 человек, еще 24 пострадали. Их состояние оценивается как среднее и тяжелое, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.
Сам налетчик покончил жизнь самоубийством. Следственный комитет РФ опубликовал кадры с места происшествия. На них запечатлено тело мужчины, одетого в черную одежду. Его лицо закрывает балаклава, а на майке изображена нацистская символика. Судя по кадрам, помимо пистолетов, у стрелка также имелось большое количество патронов. Следователи не обнаружили при нем документы. Однако вскоре им удалось установить личность мужчины.
По словам Бречалова, стрелок находился на учете в психоневрологическом диспансере. По факту ЧП возбудили уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия. Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что мужчина вооружился двумя травматическими пистолетами, однако они были переделаны под стрельбу боевыми патронами. Вместе с тем в Росгвардии уточнили, что налетчик не состоял на учете в ведомстве как владелец оружия.
По данным источника РИА Новости, мужчине организуют посмертную комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил, что стрелок, вероятно, принадлежал к неофашистской организации. Он также отметил, что президент РФ выражает глубокие соболезнования в связи с трагедией.
"Путин глубоко скорбит в связи с гибелью людей, детей в школе, где произошел террористический акт, устроенный лицом, которое, судя по всему, принадлежит к неофашистской организации или группировке", – сказал Песков.
Официальный представитель Кремля также заявил, что меры для обеспечения безопасности учебных заведений предстоит проанализировать на предмет эффективности.
Школа, где произошла трагедия, охранялась силами ЧОП. По словам главы Удмуртии, в учреждении соблюдались все необходимые меры безопасности. В связи с трагедией местные власти объявили в регионе траур по погибшим. Он продлится с 26 по 29 сентября.
"Он сразу же начал стрелять"
Переделанные пистолеты были у напавшего на школу в Ижевске – Хинштейн
Один из учеников десятого класса школы № 88 в Ижевске рассказал журналистам подробности о том, как развивались события. Со слов мальчика, он находился возле вахты, когда в учреждение ворвался стрелок.
"Он зашел молча, я услышал хлопок. Подумал, что это взрыв или пиротехника. А потом увидел пистолет. Я был на расстоянии 20 метров от него", – сообщил подросток в беседе с "Комсомольской правдой".
Другие старшеклассники рассказывают, что учителя во время стрельбы попросили всех сидеть очень тихо. "Когда стало известно о нападении, наша учительница закрыла дверь на ключ и мы все переместились в конец класса, сохраняли тишину", – вспоминает одна из школьниц.
По словам учеников, никто сразу не понял, что происходит, так как выстрелы стали звучать во время урока. Школьный врач Елена Ожегова также рассказала, что заперлась и забаррикадировалась в одном из кабинетов, спасаясь от налетчика. Женщина насчитала не меньше 20–30 одиночных выстрелов.
"Я выглянула и поняла, что стреляют и стреляют на поражение. Просто в кабинете закрылась и больше ничего не видела. Слышала только, что постоянно стреляли", – отметила врач.
По данным телеграм-канал Baza, устроивший стрельбу в школе № 88 мужчина жил неподалеку от учебного заведения. Его мать якобы сообщила, что утром видела сына, но тот не делился с ней подобными планами. Вместе с тем "Московский комсомолец" пообщался с соседями налетчика. Одна из местных жительниц рассказала, что тот всегда прятал лицо.
"Помню его как очень нелюдимого", – отметила женщина.
Соседка также добавила, что мужчина проживал вместе со своей матерью. По словам женщины, других родственников она не видела.