14:47
Фото: Агентство "Москва"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования семьям погибших в Ижевске. Об этом сообщает телеграм-канал правительства РФ.
"Сегодня в Ижевске произошло чудовищное нападение на школу № 88. В результате чрезвычайного происшествия пострадали ученики, учителя, представители охраны. Трагедия затронула множество семей, которые лишились родных и близких людей", – приводят его слова в правительстве.
Он добавил, что каждая потеря в этой трагедии является непосильным горем. Мишустин заявил, что он скорбит в связи со случившимся. Кроме того, премьер-министр уверен, что все обстоятельства происшествия следует тщательно расследовать. Он подчеркнул, что людям, которых затронула эта трагедия, окажут необходимую медицинскую, психологическую и другую поддержку.
"От себя лично и от имени правительства Российской Федерации прошу передать семьям погибших мои соболезнования, слова поддержки пострадавшим. Искренне сочувствую и переживаю вместе с вами", – заключил он.
Стрельба произошла в ижевской школе № 88 в понедельник, 26 сентября. По последним данным, жертвами нападения стали 13 человек. Среди них – 4 взрослых и 9 несовершеннолетних. Также 23 человека пострадали.
Злоумышленник покончил с собой. В СК отмечалось, что он был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. После этого следователи установили, что устроившим стрельбу в ижевской школе № 88 оказался ее выпускник 1988 года рождения.
Число погибших при стрельбе в ижевской школе увеличилось – СК РФ
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