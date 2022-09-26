Фото: Агентство "Москва"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования семьям погибших в Ижевске. Об этом сообщает телеграм-канал правительства РФ.

"Сегодня в Ижевске произошло чудовищное нападение на школу № 88. В результате чрезвычайного происшествия пострадали ученики, учителя, представители охраны. Трагедия затронула множество семей, которые лишились родных и близких людей", – приводят его слова в правительстве.

Он добавил, что каждая потеря в этой трагедии является непосильным горем. Мишустин заявил, что он скорбит в связи со случившимся. Кроме того, премьер-министр уверен, что все обстоятельства происшествия следует тщательно расследовать. Он подчеркнул, что людям, которых затронула эта трагедия, окажут необходимую медицинскую, психологическую и другую поддержку.

"От себя лично и от имени правительства Российской Федерации прошу передать семьям погибших мои соболезнования, слова поддержки пострадавшим. Искренне сочувствую и переживаю вместе с вами", – заключил он.

Стрельба произошла в ижевской школе № 88 в понедельник, 26 сентября. По последним данным, жертвами нападения стали 13 человек. Среди них – 4 взрослых и 9 несовершеннолетних. Также 23 человека пострадали.

Злоумышленник покончил с собой. В СК отмечалось, что он был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. После этого следователи установили, что устроившим стрельбу в ижевской школе № 88 оказался ее выпускник 1988 года рождения.