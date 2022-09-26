Напавший на школу в Ижевске состоял на психоневрологическом учете

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Устроивший стрельбу в ижевской школе № 88 мужчина находился на учете в психоневрологическом диспансере, заявил глава Удмуртии Александр Бречалов. Об этом сообщает ТАСС.

Стрельба произошла в ижевской школе № 88 в понедельник, 26 сентября. Там была проведена эвакуация. Периметр учебного заведения был оцеплен, на месте работали оперативные службы.

Сообщалось, что жертвами нападения стали 13 человек. Среди них – 6 взрослых и 7 несовершеннолетних. Ранены 14 детей и 7 взрослых.

Позднее появилась информация о гибели 9 детей. При этом ранены 20 несовершеннолетних.

Стрелок покончил с собой. Как отмечали в СК, на данный момент устанавливается его личность.

После данного ЧП было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных подпунктами "а", "в", "е" части 2 статьи 105 УК РФ, а также частью 1 статьи 222 УК РФ. Дело передали в Главное следственное управление Следственного комитета России.

