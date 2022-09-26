Власти уточнили количество погибших детей после стрельбы в школе Ижевска

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В результате стрельбы в ижевской школе № 88 погибли 13 человек, из которых 9 детей, заявил глава Удмуртии Александр Бречалов.

"Тринадцать погибших на данный момент, девять из них – дети. Двадцать три ранены, из их числа 20 детей", – цитирует его РИА Новости.

Бречалов уточнил, что большинство раненых находятся в состоянии тяжелой или средней степени тяжести, им проведены необходимые операции.

Стрельба произошла в ижевской школе № 88 в понедельник, 26 сентября. Там была проведена эвакуация. Периметр учебного заведения был оцеплен, на месте работали оперативные службы.

По последним данным, жертвами нападения стали 13 человек. Среди них – 6 взрослых и 7 несовершеннолетних. Ранены 14 детей и 7 взрослых. Стрелок покончил с собой. Как отмечали в СК, на данный момент устанавливается его личность.

После данного ЧП было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных подпунктами "а", "в", "е" части 2 статьи 105 УК РФ, а также частью 1 статьи 222 УК РФ. Дело передали в Главное следственное управление Следственного комитета России.

