Напавший на школу в Ижевске не состоял на учете в Росгвардии как владелец оружия

14:29
Фото: телеграм-канал "Подъем"
Злоумышленник, совершивший вооруженное нападение на ижевскую школу № 88, не состоял на учете в Росгвардии как владелец оружия, заявил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
"Он не стоял на учете в Росгвардии как владелец оружия", – приводит его слова РИА Новости.
Стрельба произошла в ижевской школе № 88 в понедельник, 26 сентября. По последним данным, жертвами нападения стали 13 человек. Среди них – 4 взрослых и 9 несовершеннолетних. Также 23 человека пострадали.
Стрелок покончил с собой. Как отмечали в СК, он был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Позднее следователям удалось установить, что устроившим стрельбу в ижевской школе № 88 оказался ее выпускник 1988 года рождения.
По информации пресс-службы управления Росгвардии, подозреваемый был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами. Также при нем было большое количество патронов.
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