Глава Удмуртии рассказал о состоянии раненных при стрельбе в ижевской школе

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Число пострадавших в результате стрельбы в школе № 88 Ижевска возросло до 23, их состояние оценивается как среднее и тяжелое, заявил глава Удмуртии Александр Бречалов. Об этом сообщает ТАСС.

"Из 13 погибших – девять детей, четверо – это взрослые. <...> 23 человека сейчас в средней тяжести, в тяжелом состоянии", – сказал он.

Ранее сообщалось о 21 пострадавшем, 14 из которых дети.

Стрельба произошла в ижевской школе № 88 в понедельник, 26 сентября. По последним данным, жертвами нападения стали 13 человек. Среди них – 6 взрослых и 7 несовершеннолетних.

Стрелок покончил с собой. Как отмечали в СК, он был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Позднее следователям удалось установить, что устроившим стрельбу в ижевской школе № 88 оказался ее выпускник 1988 года рождения.

Уголовное дело по факту стрельбы в школе Ижевска передали в Главное следственное управление Следственного комитета России.

