Учащиеся ижевской школы рассказали о стрельбе в здании

13:20
Фото: телеграм-канал "Подъем"
Учащиеся ижевской школы № 88 рассказали о стрельбе в учебном заведении. Об этом сообщает издание "Подъем".
По словам детей, они не знают мужчину, который совершил нападение. Как рассказали учащиеся старших классов, во время происшествия педагоги попросили всех сидеть максимально тихо.
"Когда стало известно о нападении, наша учительница закрыла дверь на ключ, и мы все переместились в конец класса, сохраняли тишину", – рассказала Рамина.
Дети уточнили, что выстрелы послышались во время урока, поэтому никто сразу не понял, что произошло.
"Я думала, это проверка какая-то. Было слышно – прямо в соседних кабинетах стреляли. Потом было очень страшно", – пояснила школьница.
Стрельба произошла в ижевской школе № 88 в понедельник, 26 сентября. По последним данным, жертвами нападения стали 13 человек. Среди них – 6 взрослых и 7 несовершеннолетних. Также были ранены 14 детей и 7 взрослых.
Сообщалось, что стрелок покончил с собой. Как отмечали в СК, он был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Позднее следователям удалось установить, что устроившим стрельбу в ижевской школе № 88 оказался ее выпускник 1988 года рождения.
Уголовное дело по факту стрельбы в школе Ижевска передали в Главное следственное управление Следственного комитета России.
Стрельба произошла в школе в Ижевске
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