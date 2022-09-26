Напавший на школу в Ижевске имел при себе 2 пистолета и большой запас патронов

13:44
Фото: телеграм-канал Baza
Следственный комитет РФ опубликовал видео, из которого следует, что напавший на школу в Ижевске мужчина имел при себе два боевых пистолета и большое количество патронов к ним.
В ролике видно два пистолета, к которым были подготовлены около 10 обойм с патронами калибром 9 миллиметров, причем красной краской на них нанесено слово "Ненависть".
Сам нападавший одет во все черное. На его футболку нанесена нацистская символика.
По информации пресс-службы управления Росгвардии, подозреваемый был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами. В ведомстве уточнили, что оперативно начали поиск стрелявшего в школьном здании, после чего обнаружили его тело в одном из помещений.
Стрельба произошла в ижевской школе № 88 в понедельник, 26 сентября. По последним данным, жертвами нападения стали 13 человек. Среди них – 6 взрослых и 7 несовершеннолетних. Также были ранены 14 детей и 7 взрослых.
Уголовное дело по факту стрельбы в школе Ижевска передали в Главное следственное управление Следственного комитета России.
Траур по погибшим при стрельбе в ижевской школе объявили в Удмуртии
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: