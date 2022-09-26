Напавший на школу в Ижевске имел при себе 2 пистолета и большой запас патронов

Фото: телеграм-канал Baza

Следственный комитет РФ опубликовал видео, из которого следует, что напавший на школу в Ижевске мужчина имел при себе два боевых пистолета и большое количество патронов к ним.

В ролике видно два пистолета, к которым были подготовлены около 10 обойм с патронами калибром 9 миллиметров, причем красной краской на них нанесено слово "Ненависть".

Сам нападавший одет во все черное. На его футболку нанесена нацистская символика.

По информации пресс-службы управления Росгвардии, подозреваемый был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами. В ведомстве уточнили, что оперативно начали поиск стрелявшего в школьном здании, после чего обнаружили его тело в одном из помещений.

Стрельба произошла в ижевской школе № 88 в понедельник, 26 сентября. По последним данным, жертвами нападения стали 13 человек. Среди них – 6 взрослых и 7 несовершеннолетних. Также были ранены 14 детей и 7 взрослых.

Уголовное дело по факту стрельбы в школе Ижевска передали в Главное следственное управление Следственного комитета России.

