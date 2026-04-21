01:11

Происшествия

Посольство РФ проверяет данные о пострадавшем россиянине при стрельбе в Мексике

Дипломаты РФ проверяют информацию о возможном ранении россиянина во время стрельбы на территории археологического комплекса Теотиуакан в Мексике. Об этом сообщил заведующий консульским отделом посольства России Яков Федоров.

"Мы видели эти сообщения, проверяем информацию", – приводит РИА Новости слова дипломата.

Неизвестный мужчина открыл стрельбу на территории пирамид Теотиуакан 20 апреля, после чего покончил с собой. В результате произошедшего погибла гражданка Канады, еще несколько человек пострадали.

Правоохранители нашли на месте происшествия огнестрельное и холодное оружие, а также боеприпасы. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум поручила провести тщательное расследование трагедии и оказать поддержку пострадавшим.

Ранее посольство РФ в Мексике добилось допуска дипломатов к 17-летней гражданке Кристине Романовой, которая удерживается в местном учреждении Генпрокуратуры по делам семьи и детей.

Российские дипломаты занимаются делом Романовой с 2023 года. Летом 2025-го сотрудники дипмиссии смогли пообщаться с ней 4 раза. Как сообщала мать несовершеннолетней, ее дочь была насильно задержана сотрудниками госсистемы защиты семьи штата Мехико в Автономном университете штата. После этого девушка пропала.

Читайте также


Опасен ли астероид "Апофис" для Земли?

Крупный астероид "Апофис" приблизится к Земле 13 апреля 2029 года

Эксперты уверены: опасного сближения не предвидится

Читать
закрыть

Как введение "пятой четверти" отразится на российских школьниках?

Эксперты уверены: реформа вырастит "поколение невротиков"

Более того, "пятая четверть" перегрузит учителей

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей до конца апреля?

В ночь с 21-го на 22-е число ожидаются заморозки

Пасмурная погода сохранится и 25 апреля, и 26-го

Читать
закрыть

Как стать донором крови в Москве?

Можно обратиться в любое отделение переливания крови при больницах

В регистратуре донор должен заполнить анкету и еще несколько документов

Читать
закрыть

Что известно о супругах, зарезавших друг друга в Мытищах?

В Подмосковье произошло двойное убийство – актера театра Владислава Бенграфа и его супруги

В квартире пары поздно ночью слышались крики

Читать
закрыть

Почему в России растет число одиноких людей

Особенно остро тенденцию ощущают жители Сибири и Дальнего Востока

В ГД это связали с разрушением института семьи

Читать
закрыть

Реальна ли аллергия на работу?

Речь о "синдроме больного здания": впервые этот термин появился в докладах ВОЗ еще в 1980-х

Однако такая реакция может возникать и из-за психологических проблем

Читать
закрыть

Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

