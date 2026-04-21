Посольство РФ проверяет данные о пострадавшем россиянине при стрельбе в Мексике

Дипломаты РФ проверяют информацию о возможном ранении россиянина во время стрельбы на территории археологического комплекса Теотиуакан в Мексике. Об этом сообщил заведующий консульским отделом посольства России Яков Федоров.

"Мы видели эти сообщения, проверяем информацию", – приводит РИА Новости слова дипломата.

Неизвестный мужчина открыл стрельбу на территории пирамид Теотиуакан 20 апреля, после чего покончил с собой. В результате произошедшего погибла гражданка Канады, еще несколько человек пострадали.

Правоохранители нашли на месте происшествия огнестрельное и холодное оружие, а также боеприпасы. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум поручила провести тщательное расследование трагедии и оказать поддержку пострадавшим.

Ранее посольство РФ в Мексике добилось допуска дипломатов к 17-летней гражданке Кристине Романовой, которая удерживается в местном учреждении Генпрокуратуры по делам семьи и детей.

Российские дипломаты занимаются делом Романовой с 2023 года. Летом 2025-го сотрудники дипмиссии смогли пообщаться с ней 4 раза. Как сообщала мать несовершеннолетней, ее дочь была насильно задержана сотрудниками госсистемы защиты семьи штата Мехико в Автономном университете штата. После этого девушка пропала.