Пострадавший при стрельбе в Мексике россиянин находится под наблюдением врачей

Фото: AP Photo/Eduardo Verdugo

Россиянин, пострадавший во время стрельбы на территории археологического комплекса Теотиуакан в Мексике, находится под наблюдением врачей, его жизни ничего не угрожает. Об этом сообщила вице-консул РФ в Мексике Анастасия Крючкова.

"У него касательное ранение ноги, чуть выше колена. Никакие жизненно важные органы не задеты. В целом угрозы жизни нет, состояние стабильное", – цитирует дипломата РИА Новости.

Мужчине назначили медикаментозное лечение – антибиотики для предотвращения воспаления. При этом его супруга, которая была вместе с ним в момент стрельбы, не получила ранений.

Крючкова уточнила, что инцидент произошел непосредственно на пирамиде Луны – на смотровой площадке, где были посетители.

Неизвестный мужчина открыл беспорядочную стрельбу на территории пирамид Теотиуакан 20 апреля, после чего покончил с собой. В результате произошедшего погибла гражданка Канады, еще несколько человек пострадали, в том числе один россиянин и двое граждан Колумбии.

Правоохранители нашли на месте происшествия огнестрельное и холодное оружие, а также боеприпасы. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум поручила провести тщательное расследование трагедии и оказать поддержку пострадавшим.