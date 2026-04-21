21 апреля, 03:47

Происшествия

Пострадавший при стрельбе в Мексике россиянин находится под наблюдением врачей

Фото: AP Photo/Eduardo Verdugo

Россиянин, пострадавший во время стрельбы на территории археологического комплекса Теотиуакан в Мексике, находится под наблюдением врачей, его жизни ничего не угрожает. Об этом сообщила вице-консул РФ в Мексике Анастасия Крючкова.

"У него касательное ранение ноги, чуть выше колена. Никакие жизненно важные органы не задеты. В целом угрозы жизни нет, состояние стабильное", – цитирует дипломата РИА Новости.

Мужчине назначили медикаментозное лечение – антибиотики для предотвращения воспаления. При этом его супруга, которая была вместе с ним в момент стрельбы, не получила ранений.

Крючкова уточнила, что инцидент произошел непосредственно на пирамиде Луны – на смотровой площадке, где были посетители.

Неизвестный мужчина открыл беспорядочную стрельбу на территории пирамид Теотиуакан 20 апреля, после чего покончил с собой. В результате произошедшего погибла гражданка Канады, еще несколько человек пострадали, в том числе один россиянин и двое граждан Колумбии.

Правоохранители нашли на месте происшествия огнестрельное и холодное оружие, а также боеприпасы. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум поручила провести тщательное расследование трагедии и оказать поддержку пострадавшим.

Читайте также


происшествияза рубежом

Главное

Как избежать встречи с акулой на пляже в Египте?

У человека не должно быть никаких свежих ран, чтобы в воде не оказалось крови

Резкие панические движения тоже привлекают хищников

Читать
закрыть

К чему приведет усложнение процедуры разводов в РФ?

Эксперты уверены: усложнение процедуры не повлияет на статистику разводов

Это станет еще одним аргументом, чтобы сразу не жениться

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили караванинг?

Владельцы автодомов признаются: удобства добавляют новые трассы и кемпинги

Популярность караванинга растет за счет удорожания авиа- и железнодорожных билетов

Читать
закрыть

Опасен ли астероид "Апофис" для Земли?

Крупный астероид "Апофис" приблизится к Земле 13 апреля 2029 года

Эксперты уверены: опасного сближения не предвидится

Читать
закрыть

Как введение "пятой четверти" отразится на российских школьниках?

Эксперты уверены: реформа вырастит "поколение невротиков"

Более того, "пятая четверть" перегрузит учителей

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей до конца апреля?

В ночь с 21-го на 22-е число ожидаются заморозки

Пасмурная погода сохранится и 25 апреля, и 26-го

Читать
закрыть

Как стать донором крови в Москве?

Можно обратиться в любое отделение переливания крови при больницах

В регистратуре донор должен заполнить анкету и еще несколько документов

Читать
закрыть

Что известно о супругах, зарезавших друг друга в Мытищах?

В Подмосковье произошло двойное убийство – актера театра Владислава Бенграфа и его супруги

В квартире пары поздно ночью слышались крики

Читать
закрыть

