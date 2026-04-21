02:12

Происшествия

Власти Мексики подтвердили, что россиянин пострадал при стрельбе в Теотиуакане

Фото: AP Photo/Eduardo Verdugo

Гражданин России пострадал в результате стрельбы на территории археологического комплекса Теотиуакан в Мексике. Об этом сообщает издание Capital Edomex со ссылкой на секретаря по безопасности штата Мехико Кристобаля Кастанеду.

Кроме того, среди пострадавших двое граждан Колумбии. По информации издания, всего в результате инцидента ранения различной степени тяжести получили как минимум 15 человек.

Неизвестный мужчина открыл стрельбу на территории пирамид в Теотиуакане 20 апреля, после чего покончил с собой. В результате произошедшего погибла гражданка Канады.

Полиция обнаружила на месте происшествия огнестрельное и холодное оружие, а также боеприпасы. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум поручила провести тщательное расследование трагедии и оказать поддержку пострадавшим.

происшествияза рубежом

